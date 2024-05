Darderi in semifinale: Rinderknech si ritira

Darderi raggiunge le semifinali per walkover visto il ritiro di Rinderknech prima del match. Alla terza semifinale in carriera nel circuito, l'italorgentino attende Koepfer o Etcheverry. L'ATP 250 di Lione è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Terza semifinale in carriera nel circuito maggiore per Luciano Darderi. Dopo Cordoba e Houston, l'italoargentino arriva tra i migliori quattro anche all'ATP 250 di Lione. Stavolta, però, senza scendere in campo. L'azzurro, infatti, si è qualificato per walkover visto il ritiro del suo avversario, il francese Arthur Rinderknech, prima del match. Alla quinta semifinale in stagione considerando anche i Challenger, Luli attende uno tra Koepfer ed Etcheverry nel match in programma venerdì, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Intanto Darderi si è assicurato l'ingresso virtuale in top 40: nel ranking live, infatti, è numero 39 al mondo e in caso di trionfo a Lione potrebbe presentarsi al Roland Garros vicino alla top 30.