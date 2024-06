Ultimo semifinalista a Parigi prima di Sinner, Marco Cecchinato ha speso parole d'elogio per Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara con cui ha lavorato in passato: "Vagnozzi è tra i migliori al mondo per lettura delle partite, mi ha aiutato tanto a variare il gioco e lo sta facendo pure con Sinner. Anche il miglioramento fisico grazie a Ferrara è stato incredibile"

SINNER N. 1 AL MONDO: LO SPECIALE