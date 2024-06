Djokovic a lavoro dopo l'intervento: "Progressi"

"Farò di tutto per tornare presto in campo". Una promessa quella fatta da Novak Djokovic dopo il Roland Garros, chiuso lontano da Porte d'Auteuil dopo un intervento al ginocchio per la lesione del menisco destro. Pochi giorni dopo Nole è già all'opera, come testimoniato con un video sui social che lo ritrae a lavoro in palestra. "Progressi" ha scritto l'ex numero 1 al mondo, sorridente tra un esercizio e l'altro con un vistoso cerotto sul ginocchio destro. Il primo step del percorso di riabilitazione che Djokovic dovrà affrontare prima del rientro. Sarà difficile vederlo al via di Wimbledon che inizierà il prossimo 1° luglio. L'obiettivo è Parigi 2024, l'oro olimpico mai vinto da Nole. Il torneo, che si giocherà sulla terra rossa del Roland Garros, inizierà il 27 luglio. Più di un mese per riacquisire la forma migliore e tentare l'assalto all'unico titolo che manca nella straordinaria bacheca di Djokovic.