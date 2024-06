Sinner-Marozsan all'ATP Halle, dove vedere in tv e streaming

Jannik Sinner va a caccia dei quarti di finale ad Halle per il secondo anno consecutivo: il n°1 del mondo affronta l'ungherese Fabian Marozsan, n.45 ATP. Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner torna in campo ad Halle, torneo ATP 500 che precede Wimbledon. Il n°1 del mondo, dopo la convincente vittoria al debutto contro Tallon Griekspoor, affronta l’ungherese Fabian Marozsan, n.45 ATP. Contro l'olandese, l'azzurro è stato protagonista di una super rimonta al terzo set. Non solo, Jannik ha chiuso con 15 ace e 2 doppi falli, il 67% di prime in campo (resa del 79%), annullando le quattro le palle break concesse con un saldo di 43 vincenti a fronte di 25 gratuiti. Tra Sinner e Marozsan non si sono precedenti a livello ATP, anche se c'è un incrocio che risale al lontano 2018. In Egitto, l'ungherese si impose 4-6 6-2 6-1.