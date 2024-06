Curioso episodio durante l'incontro tra Sascha Zverev e Lorenzo Sonego, scesi in campo praticamente in contemporanea con la nazionale tedesca, impegnata contro l'Ungheria a Euro 2024. Alla notizia del 2-0 firmato da Gundogan, Zverev ha esultato in campo alzando le mani al cielo. Guarda il video con il divertente siparietto, accaduto nel sesto game del primo set

GERMANIA-UNGHERIA 2-0, GLI HIGHLIGHTS