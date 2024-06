Spettacolare trovata sul Tower Bridge di Londra: in occasione dell'uscita del documentario "Federer: gli ultimi dodici giorni" (disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime) sugli ultimi momenti della sua straordinaria carriera, il ponte più famoso di Londra è stato utilizzato per rendere omaggio al fuoriclasse svizzero. Il Federer di oggi che palleggia con quello di ieri, in versione bambino. Qui di seguito potete trovare il VIDEO