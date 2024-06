Darderi ko al 2° turno: vince Ofner in 2 set

Stop al 2° turno per Luciano Darderi, battuto in due set dall'austriaco Ofner con il punteggio di 6-3, 7-5. Resta in corsa solo Fabio Fognini che mercoledì affronterà il ceco Mensik. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo la prima vittoria in carriera sull'erba non riesce il bis a Luciano Darderi. L'italoargentino si ferma al 2° turno all'ATP 250 di Maiorca, battuto in due set dall'austriaco Sebastian Ofner, n. 54 al mondo: 6-3, 7-5 lo score in un'ora e 20 minuti di gioco. Una partita indirizzata dallo straordinario rendimento al servizio di Ofner che ha piazzato 14 ace e vinto l'85% di punti con la prima in campo. Per Darderi resta in rimpianto di non aver trascinato il secondo set al tiebreak: dopo aver annullato due match point e recuperato un break di svantaggio, infatti, l'azzurro ha perso nuovamente il servizio nel momento decisivo. Luciano volerà adesso a Wimbledon per giocare il main draw dei Championships per la prima volta in carriera. L'unico azzurro ancora in corsa a Maiorca è Fabio Fognini che mercoledì, ore 13, giocherà l'ottavo di finale contro il ceco Jakub Mensik, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.