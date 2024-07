Murray giocherà il doppio misto con Raducanu

Dopo aver rinunciato al singolare, Andy Murray raddoppia: oltre al doppio con il fratello Jamie, lo scozzese giocherà anche il misto con Emma Raducanu. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

Andy Murray sarà protagonista anche nel doppio misto nella sua ultima volta a Wimbledon. Dopo aver rinunciato al singolare e confermato la presenza in doppio con il fratello Jamie, lo scozzese giocherà il misto con Emma Raducanu. L'annuncio è arrivato mercoledì mattina da parte degli organizzatori che hanno concesso una wild card alla coppia britannica da tre Slam in bacheca. Per Murray, operato alla schiena pochi giorni fa per una cisti spinale, sarà la seconda volta nel doppio misto dei Championships dopo l'edizione 2019, quando giocò in coppia con Serena Williams.