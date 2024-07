Elina Svitolina commossa al termine del match vinto con la cinese Wang Xinyu, che le vale i quarti a Wimbledon: "Oggi è un giorno difficile per l'Ucraina, sono terribili le notizie che arrivano dal mio Paese. Sono sollevata di aver vinto, ma è stato difficile giocare". Un ospedale pediatrico è stato infatti colpito oggi da missili russi a Okhmatdyt, con decine di morti e feriti. Wimbledon è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

