Musetti saluta Wimbledon in semifinale, davvero troppo Djokovic in campo. Il serbo ha mostrato il meglio del proprio repertorio, conquistando la decima finale della sua carriera ai Championships. Nonostante la superiorità di Nole, Lorenzo ha mostrato alcuni sprazzi del suo talento. Due punti in particolare hanno fatto alzare in piedi il pubblico del Centrale: una veronica e un rovescio da accademia.