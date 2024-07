Djokovic-Alcaraz, la finale LIVE su Sky alle 15

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz scendono in campo oggi per giocarsi, per il secondo anno consecutivo, il titolo nel singolare maschile a Wimbledon. Il match in diretta alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si giocano il titolo nel singolare maschile di Wimbledon. La finale è in programma alle ore 15 sul Centrale, con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nole si è imposto in semifinale per 3-0 con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-4 in due ore e cinquanta minuti contro Lorenzo Musetti. Alcaraz ha eliminato Daniil Medvedev in rimonta 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 in circa tre ore di incontro. Sarà il sesto confronto tra i due giocatori, il primo di questa stagione. Proprio dodici mesi fa, Alcaraz e Djokovic diedero vita a una finale spettacolare, vinta dal murciano al 5° set dopo quasi cinque ore di battaglia. Per Djokovic si tratta della 37^ finale in un torneo dello Slam, la 10^ a Wimbledon. In caso di successo oggi, il serbo eguaglierebbe il record di Roger Federer, vincitore 8 volte sui prati londinesi. Djokovic vuole anche aumentare il divario nel computo degli Slam vinti: al momento siamo fermi a quota 24, con il serbo che in questo 2024 non ha ancora alzato un trofeo. Alcaraz è invece alla 5^ finale Slam della carriera e cerca il quarto titolo dopo US Open 2022, Wimbledon 2023 e Roland Garros 2024.