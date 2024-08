Alcaraz subito ko: Monfils vince in rimonta

A sorpresa Alcaraz esce di scena al 2° turno, battuto da Monfils nella prosecuzione del match interrotto giovedì notte per pioggia. Lo spagnolo, nervoso e mai in partita nel terzo parziale, non difende la finale dello scorso anno e perde 590 punti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Esordio amaro a Cincinnati per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo esce di scena, a sorpresa, al 2° turno, battuto da Gael Monfils con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-4 in 2 ore e 30 minuti complessive di gioco. Un match su due "tempi", interrotto nella notte tra giovedì e venerdì per pioggia e proseguito nel pomeriggio americano, riprendendo dal tiebreak del secondo parziale. Monfils è stato lucido nella gestione del tiebreak, poi nel terzo set ha approfittato delle difficoltà di un Alcaraz nervoso che non ha sfruttato quattro palle break e non ha mai espresso il suo vero gioco. Per lo spagnolo è un ko pesante per due motivi. Il primo riguarda la classifica perché Carlos non riuscirà a scavalcare Novak Djokovic e resta al terzo posto del ranking ATP (occhio a Zverev che potrebbe scavalcarlo vincendo il torneo), lontano 1.500 punti da Sinner. Il secondo riguarda il tabellone dello Slam di Flushing Meadows perché Alcaraz potrebbe essere sorteggiato nella metà di tabellone di Jannik. A quasi 38 anni, invece, Monfils diventa il secondo giocatore più anziano di questo secolo a battere un top 3 (meglio solo Federer alle ATP Finals 2019 contro Djokovic).