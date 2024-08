Sabalenka batte Swiatek: è finale contro Pegula

Sabalenka spezza il tabù Swiatek e batte la n. 1 al mondo per la prima volta da maggio 2023. La bielorussa, alla quarta finale stagionale, sfiderà per il titolo l'americana Pegula che ha battuto in tre set la spagnola Badosa. Domani alle 21 la finale, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo tre ko consecutivi Aryna Sabalenka spezza il tabù Swiatek . La bielorussa ha battuto la n. 1 al mondo nella prima semifinale del WTA 1000 di Cincinnati . Doppio 6-3 per la n. 3 del ranking WTA (da martedì tornerà n. 2, scavalcando Gauff) che non batteva la polacca dalla finale di Madrid 2023. Poi tre sconfitte, sul cemento delle WTA Finals e sulla terra di Madrid prima e Roma poi. Stavolta, però, il copione è stato diverso. Una netta vittoria per Sabalenka che ha faticato soltanto alla fine, chiudendo al decimo match point . Swiatek ha avuto difficoltà nei turni di battuta, raccogliendo soltanto il 20% di punti (6 su 30) con la seconda. Alla quinta vittoria in carriera contro una n. 1 al mondo (3 contro Swiatek e 2 contro Barty), Sabalenka giocherà la quinta finale stagionale , la terza su cemento dopo Brisbane e gli Australian Open.

Pegula batte Badosa: è la nona vittoria consecutiva

L'avversaria in finale di Sabalenka sarà Jessica Pegula. L'americana, n. 6 al mondo e reduce dal titolo a Toronto, ha centrato la nona vittoria consecutiva battendo in tre set Paula Badosa: 6-2, 3-6, 6-3 lo score finale in quasi due ore di gioco, ma con più di un'ora di interruzione per pioggia. Alla 30esima vittoria nel 2024, Pegula diventa la sesta giocatrice nell'Era Open a centrare la finale in Canada e a Cincinnati nello stesso anno dopo Rosie Casals, Evonne Goolagong, Na Li, Serena Williams e Simona Halep. La finale è in programma domani alle 21, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.