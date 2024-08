Bertolucci: “Sinner può chiudere l'anno da n.1"

Nel video Paolo Bertolucci analizza il successo di Jannik al Master 1000 di Cincinnati: “Ormai è un’eccezione se perde con un avversario che non è tra i primi 6/8 del mondo. Gli US Open sono l’ultimo torneo dove Sinner difende punti ma non tantissimi. Credo che possa essere il numero 1 anche a fine anno”. Poi sulla rivalità con Alcaraz: “Carlitos al top su una giornata o su un torneo è quasi inavvicinabile: il favorito. Ma nell’arco dell’anno, io mi prendo sempre Sinner”

SINNER, ANALISI E NEWS DOPO CINCINNATI