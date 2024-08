A New York si riparte dal titolo vinto un anno fa da Novak Djokovic, il 24° Slam in carriera per il serbo che quest'anno non ha ancora vinto un major, ma è reduce dall'oro olimpico. I rivali non mancano, a partire da Jannik Sinner. Chiuso il caso doping emerso nei giorni scorsi, l'azzurro arriva dal titolo a Cincinnati, ma a New York non è mai andato oltre i quarti. C'è chi ha già vinto qui in passato e cercherà il bis (Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev), ma anche chi ha sfiorato a Flushing Meadows il primo Slam in carriera (Sascha Zverev). Come ogni anno, però, non sono da escludere sorprese