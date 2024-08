Trevisan subito eliminata: vince Townsend in 2 set

Martina Trevisan saluta subito New York: l'azzurra ha ceduto 6-2, 7-5 alla statunitense Taylor Townsend, n°48 del ranking. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Esce all'esordio Martina Trevisan. La numero 91 del ranking conferma la sua avversione a New York, dove non è mai riuscita ad andare oltre al 2° turno. L'azzurra ha ceduto 6-2, 7-5 alla statunitense Taylor Townsend, numero 48 del mondo in singolare e 8 in doppio, campionessa in carica a Wimbledon. L'americana, che a Flushing Meadows ha raggiunto gli ottavi nel 2019, dopo aver dominato il primo set, ha annullato un set-point a Martina sul 5-4 nel secondo, prima di chiudere con un parziale di quattro giochi a zero che le ha consentito di vincere il match in poco meno di due ore di gioco.