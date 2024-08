Fognini si arrende a Machac: eliminato al 1° turno

Fabio Fognini esce subito di scena a New York: condizionato anche da un problema fisico, l'azzurro ha ceduto in tre set al ceco Tomas Machac, che si è imposto 7-5, 6-1, 6-3. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

I RISULTATI DI OGGI LIVE