Arnaldi al 3° turno: Safiullin ko in 3 set

Matteo Arnaldi vola al 3° turno di Flushing Meadows per il secondo anno di fila: il sanremese ha regolato 6-2, 6-4, 6-4 il russo Roman Safiullin. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

E' ancora un grande Matteo Arnaldi quello in scena a New York. La testa di serie n°30 del seeding si libera in maniera autoritaria al 2° turno del russo Roman Safiullin, 57 del ranking. Dopo aver lasciato la miseria di 6 giochi al malcapitato Svajda, il sanremese batte 6-2 6-4 6-4 il rivale in due ore di gioco, con un'altra prestazione estremamente convincente. Sette ace, il 65% di prime in campo, appena 22 errori non forzati e solo 3 palle break concesse per Arnaldi, che si conferma a proprio agio sul cemento della 'Big apple'. Al 3° turno per il secondo anno di fila a New York (lo scorso anno fu eliminato agli ottavi) attende uno tra Hurkacz e Thompson.