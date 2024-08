Paolini ed Errani vanno avanti: sono al 3° turno

Clamoroso a New York, Karolina Pliskova si infortuna dopo appena 3 punti ed è costretto al ritiro dopo 6' di gioco: Jasmine Paolini si qualifica così al 3° turno a New York per la prima volta in carriera. Avanti anche la 'gemella' di doppio Sara Errani. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

