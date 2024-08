Sinner e non solo: 7 azzurri oggi in campo a NY

Sarà un super giovedì con sette azzurri in campo. Riflettori su Sinner, ma in campo anche Arnaldi, Cobolli, Bellucci al maschile e Paolini, Cocciaretto ed Errani al femminile. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

Jannik Sinner guida la pattuglia azzurra in un super giovedì agli US Open. Sono sette gli italiani oggi impegnati a Flushing Meadows , compreso il n. 1 al mondo che alle 18 aprirà il programma sull'Arthur Ashe contro Alex Michelsen nel rematch del 2° turno di Cincinnati. Tra gli uomini toccherà anche a Matteo Arnaldi , Mattia Bellucci (entrambi in scena alle 17) e Flavio Cobolli . In campo femminile spazio a Jasmine Paolini che, dopo la rimonta contro Andreescu, affronterà l'ex n. 1 al mondo Karolina Pliskova. Elisabetta Cocciaretto sarà opposta alla russa Pavlyuchenkova mentre Sara Errani giocherà contro l'americana Dolehide. Nella sessione serale, invece, l'attenzione si sposterà su Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev , rispettivamente impegnati contro Botic Van de Zandschulp e Fabian Marozsan.

