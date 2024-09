Introduzione

Senza Sinner e Musetti, l'Italia si affida a Matteo Berrettini che tornerà a giocare in Coppa Davis dopo quasi due anni. Debutto, invece, per Cobolli. Tra i big attesi nella fase a gironi c'è Carlos Alcaraz, impegnato con la Spagna nel girone B dove affronterà (tra le altre) l'Australia di Alex De Minaur. Di seguito tutti i convocati delle 16 nazioni finaliste. La Coppa Davis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW