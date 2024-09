Sinner: "Da Cahill il complimento più bello, da brividi..."

Dubbi e pensieri della vigilia, svaniti con la conquista del secondo Slam della carriera. Jannik Sinner sorride il giorno dopo il trionfo agli US Open, primo italiano di sempre campione a Flushing Meadows: "So quanto lavoro c'è alle spalle per raggiungere certi obiettivi - ha spegato a Sky Sport -, finora la stagione è stata incredibile. Darren Cahill prima della finale mi ha detto: 'Sai chi sono le due persone più fiere di te? I tuoi genitori'. Questo mi ha fatto venire i brividi".