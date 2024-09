Musetti e Bellucci in campo sabato, LIVE su Sky

Sabato con doppio impegno azzurro sull'asse Chengdu-Hangzhou. Nella provincia di Sichuan debutterà Lorenzo Musetti, testa di serie n. 1 del torneo, contro l'australiano O'Connell. Ad Hangzhou, invece, spazio a Mattia Bellucci contro il cinese Zhang. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sabato è il giorno del debutto all'ATP 250 di Chengdu per Lorenzo Musetti. Testa di serie n. 1 sul cemento cinese, il carrarese affronterà per la prima volta in carriera l'australiano Chris O'Connell, n. 75 della classifica mondiale e reduce dal titolo al Challenger di Guangzhou. Per Musetti, invece, sarà il primo torneo dopo gli US Open, chiusi al terzo turno con il ko contro Nakashima. Lorenzo non sarà l'unico azzurro in campo perché ad Hangzhou toccherà a Mattia Bellucci. Dopo l'ottimo esordio contro Karatsev, il tennista lombardo affronterà Zhizhen Zhang, n. 48 ATP e testa di serie n. 6 del torneo.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW SKY SPORT TENNIS (203) ore 7 - ATP Chengdu: Zhou (Chn) vs Mannarino (Fra) (Lupi)

a seguire - ATP Chengdu: MUSETTI (Ita) vs O'Connell (Aus) (Lupi-Cotto)

(Ita) vs O'Connell (Aus) (Lupi-Cotto) a seguire - Simulcast Sky Sport 254

non prima delle 13.30 - ATP Hangzhou: Zhang (Chn) vs BELLUCCI (Ita) (Massara) SKY SPORT 254 ore 9 - WTA Seul: P. Kudermetova o Haddad Maia (Bra) vs Tomova (Bul) o V. Kudermetova

a seguire - WTA Seul: Kasatkina o Raducanu (Gbr) vs Kostyuk (Ukr) o Shnaider (Setti)

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.