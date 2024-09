Storico Cilic: trionfa ad Hangzhou da n. 777 ATP!

Marin Cilic è tornato. Tre anni dopo l'ultima volta il croato trionfa in un torneo ATP ed entra nella storia del tennis. Il 35enne nato a Medjugorje ha conquistato l'ATP 250 di Hangzhou, diventando il tennista con il ranking più basso di sempre a vincere un torneo del circuito maggiore. Cilic, infatti, aveva iniziato la settimana di Hangzhou da n. 777 al mondo, entrando in tabellone soltanto grazie a una wild card. Un cammino da sogno, concluso con la vittoria in finale contro Zhizhen Zhang con un doppio 7-6 in poco meno di due ore di gioco. La favola di Marin, fermato negli ultimi due anni dai problemi al ginocchio, operato più volte. "La mia voglia di giocare di nuovo ai massimi livelli non è svanita" scriveva lo scorso 10 maggio dall'ospedale dopo l'ennesimo intervento. Quattro mesi dopo Cilic ha chiuso il cerchio. Rientrato in campo a fine agosto, ha giocato i Challenger di Maiorca e Cassis (perdendo in Francia dal n. 465 al mondo Soriano Barrera) prima di volare in Cina per il primo torneo ATP dopo pià di sei mesi. Adesso il 21° titolo in carriera, ma soprattutto un importante balzo in classifica visto che guadagnerà 565 posizioni e sarà n. 212 del ranking ATP.