Sinner: "Sorpreso e deluso, risulterò innocente"

Dopo la notizia del ricorso al TAS dell'agenzia mondiale antidoping, contro l'assoluzione di Sinner per il caso Clostebol, il numero 1 del tennis mondiale ha commentato il tutto al termine del match vinto al torneo di Pechino contro il russo Safiullin: "Lo sapevo da due giorni, sono molto sorpreso e deluso dalla mossa delle Wada. Non è semplice, ma non posso controllare tutto. Sono convinto che risulterò innocente"

SINNER, RICORSO WADA SEGUI LIVE