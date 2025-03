Musetti-Djokovic LIVE: Lorenzo sotto un set a zero

Da Parigi a Miami, otto mesi dopo è di nuovo Musetti-Djokovic: in palio c'è un posto nei quarti di finale del Masters 1000 statunitense contro Sebastian Korda. Lorenzo perde il primo set con il parziale di 6-2. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

BERRETTINI-DE MINAUR LIVE