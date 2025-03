Berrettini-De Minaur LIVE: Matteo vince il 1° set

La pioggia a Miami si ferma e permette a Berrettini di scendere in campo, seppur con qualche ora di ritardo. Dopo due anni (Montecarlo 2023), torna a giocarsi un ottavo di finale in un Masters 1000. L'azzurro è partito bene e ha vinto il primo set 6-3 contro De Minaur in appena 35 minuti. Il match in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

