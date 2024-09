Sinner, Paolini e non solo: è alba azzurra su Sky

Sarà una super alba azzurra a Pechino con quattro italiani in campo: Sinner e Paolini guidano la pattuglia tra maschile e femminile, impegnati anche Cobolli e Cocciaretto. Il programma di sabato, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il China Open si tinge d'azzurro in un super sabato mattina con quattro italiani in campo tra maschile (ATP 500) e femminile (WTA 1000). A Pechino, nel giro di poche ore, scenderanno in campo i due n. 1 d'Italia: Jannik Sinner e Jasmine Paolini . L'altoatesino, reduce dalla vittoria in rimonta su Jarry, sarà impegnato negli ottavi di finale contro il russo Roman Safiullin , n. 69 della classifica mondiale. La toscana, invece, debutterà sul cemento di Pechino alle 5 italiane contro la danese Clara Tauson , n. 72 WTA. Gli impegni azzurri nella capitale cinese, però, non finiscono qui perché giocheranno anche Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto . Il romano affronterà il russo Pavel Kotov , mentre la marchigiana sarà opposta alla belga Elise Mertens . Prosegue il programma anche all'ATP 500 di Tokyo dove oggi si giocheranno gli ultimi quattro incontri del secondo turno: riflettori puntati su Holger Rune e Tommy Paul.

