Sinner: "Il lavoro non finisce mai, bravo Carlos"

"Complimenti a Carlos e al suo team, state facendo un gran lavoro. Ti auguro il meglio, spero che ci potremo affrontare un altro paio di volte": così Jannik Sinner durante la cerimonia di premiazione dell' Atp 500 di Pechino , vinto da Carlos Alcaraz. "Grazie a chi mi sta vicino, al mio team e alla mia famiglia, a tutti quelli che mi supportano quotidianamente e mi capiscono, e a volte non è facile - ha aggiunto - Il lavoro non finisce mai. Sono fiero di poter essere in questa posizione, fra pochi giorni ci sarà una nuova opportunità".

E Alcaraz gli restituisce i complimenti

Alcaraz, che ha vinto per la prima volta un titolo in Cina, ha poi restituito i complimenti al team di Sinner. "Meriti tutti i successi che stai ottenendo in questo anno incredibile - le parole dello spagnolo - Vedo quanto duro lavori, complimenti a te e a al tuo team. State facendo un grande lavoro e siete soprattutto delle persone incredibili". "Grazie alla mia famiglia e al mio team. Sono molto fortunato a poter viaggiare con parte della mia famiglia, e al mio staff. Mi sostengono, a volte mi dicono anche le cose che non vorrei sentire - aggiunge -. Voglio ringraziarvi per tutto il duro lavoro. Gli ultimi due mesi non sono stati facili, ma sono riuscito a ritrovare gioia in campo, a sentirmi di nuovo motivato. Grazie".