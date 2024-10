E' un Jannik Sinner soddisfatto quello che ha parlato dopo l'esordio vincente a Shanghai con Daniel: "Sto bene fisicamente, mi sono mosso bene e ho servito alla grande. Sono contento. Ci sarà da alzare il livello con Etcheverry, avversario diverso e con altra intensità". Guarda il video con l'intervista. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 al 13 ottobre

