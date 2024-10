Esordio sul velluto per Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Shanghai: lo spagnolo, terza testa di serie del seeding, ha superato il cinese Shang con un doppio 6-2. In campo oggi anche Djokovic contro Michelsen. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Buona la prima per Carlos Alcaraz a Shanghai. Lo spagnolo, n°2 del seeding, si conferma in grande forma dopo il trionfo ottenuto mercoledì a Pechino al termine di una finale epica con Sinner. Carlitos si è agevolmente liberato del cinese Juancheng Shang, n°52 ATP, con i parziali di 6-2, 6-2 in un'ora e un quarto di gioco. Per lui al 3° turno un altro avversario di casa come Ybing Wu, n°560 del mondo e in corsa grazie a una wild-card.