Sinner: "Momento molto bello della mia carriera"

Jannik Sinner commenta la vittoria con Medvedev in Arabia, che vale la semifinale del Six Kings Slam: "E' stata una bella partita. Grazie ai tifosi. E' un momento molto bello della mia carriera, ho lavorato tanto per questi traguardi. Ci sono tanti anni di sacrifici, vincere la Davis e gli Australian Open mi ha dato fiducia. Ma devo continuare a migliorare. Nole? Sarà una grande partita".

