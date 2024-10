Alcaraz batte Nadal: è finale con Sinner

Alcaraz vince il derby spagnolo con l'idolo Nadal e raggiunge Sinner nella finale del Six Kings Slam. Rafa ha espresso un buon livello, ma Carlos è stato superiore soprattutto nel rendimento al servizio. Sabato dalle 18.30 Djokovic-Nadal e Sinner-Alcaraz, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW SINNER-DJOKOVIC, GLI HIGHLIGHTS

È Carlos Alcaraz il secondo finalista del Six Kings Slam. Lo spagnolo ha vinto il derby del cuore contro Rafael Nadal, battuto con un doppio 6-3 in un'ora e 18 minuti di gioco. Una sfida dal sapore speciale, l'ultima tra allievo e maestro prima del ritiro del mancino di Manacor che avverrà alle Finals di Coppa Davis. A Malaga saranno uno di fianco all'altro, oggi si sono ritrovati di fronte, uniti poi da abbracci e sorrisi a rete al termine dell'incontro. In mezzo c'è stata una partita vera, giocata sempre in spinta da Alcaraz, bravo a indirizzare entrambi i parziali con un break nelle fasi iniziali. Nadal, assente dai Giochi Olimpici, ha giocato a un buon livello, mostrando anche colpi di classe del suo immenso repertorio. Entrambi torneranno in campo sabato. Alcaraz sarà l'avversario di Sinner nella finalissima (ore 20) mentre Nadal sfiderà Djokovic alle 18.30 per il terzo posto. Un passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova generazione di fuoriclasse del tennis.

Alcaraz: "Condividere ancora il campo con Rafa è stato bello" "Ho cercato di giocare al mio massimo livello - ha spiegato Alcaraz - Ovviamente Rafa è stato fuori dal circuito, nel tennis devi giocare per sentirti bene in campo. Dovevo restare concentrato e cercare di giocare il mio miglior tennis per batterlo. È sempre difficile. Condividere ancora il campo con lui è stato bello". leggi anche Sinner in finale: Djokovic battuto al terzo set

Nadal: "Carlos straordinario, è stata una buona partita" "Giocare contro Carlos è stato un piacere - ha aggiunto Nadal - Lui è stato bravo, ha giocato in modo fantastico e negli ultimi anni migliora sempre più. Io ho provato a essere competitivo, tutto sommato è stata una buona partita, ma non abbastanza per competere con un giocatore come Carlos. Si sapeva che sarebbe arrivato ai vertici, l'ho visto giocare in Australia nel 2021 e ho capito che sarebbe diventato un grande giocatore".