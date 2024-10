Per la prima volta in stagione Sinner batte Alcaraz e conquista il Six Kings Slam: 6-7, 6-3, 6-3 lo score finale in quasi 2 ore e 30 minuti di gioco. Rimontato nel primo set in cui era avanti 4-1 con un break di vantaggio, Jannik ha reagito nei due parziali successivi, cambiando marcia da metà del secondo set. Con questo successo il n. 1 al mondo vince 6 milioni di dollari. Guarda gli highlights della finale