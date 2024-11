Alle 14 c'è Medvedev-Fritz: il programma di oggi

Si alza il sipario sulle Atp Finals, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW fino al 17 novembre. Riflettori puntati su Sinner che alle 20.30 affronterà De Minaur, ma alle 14 ci sarà l'"antipasto"con Medvedev-Fritz. Il programma di oggi su Sky con 12 ore in diretta

L'attesa per le Atp Finals 2024 è finita. A Torino inizia oggi il torneo dei maestri, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 17 novembre. L'attesa è tutta per Jannik Sinner, subito protagonista alla Inalpi Arena. Il n. 1 al mondo scenderà in campo alle 20.30 contro Alex De Minaur, battuto sette volte in altrettanti precedenti. L'altro match del girone - intitolato a Ilie Nastase - sarà quello tra Daniil Medvedev e Taylor Fritz alle ore 14. Non solo singolare, ma anche doppio con il girone Mike Bryan: alle 11.30 Koolhof/Mektic-Purcell/Thompson e alle 18 Granollers/Zeballos-Heliovaara/Patten.