La Billie Jean King Cup è la massima competizione a squadre del tennis femminile, conosciuta fino al 2019 come Fed Cup e dal 2020 ribattezzata in omaggio alla tennista statunitense Billie Jean King. La prima edizione della Federation Cup - nata per proporre una Davis Cup al femminile - risale al 1963 per celebrare i 50 anni del ITF. Aperta a tutte le nazioni, nella prima edizizione - ospitata dal Queen's Club di Londra, parteciparono sedici team: a vincere furono gli Stati Uniti di Margaret Smith in finale contro l'Australia.