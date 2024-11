Il triste autunno di Carlos Alcaraz

In Spagna è stato paragonato a una montagna russa: a tratti esaltante e dominante ma in altre occasioni offuscato e poco incisivo. Carlos Alcaraz è questo e non sembra conoscere mezze misure. Dopo la precoce eliminazione nel girone delle Finals, proverà a riscattarsi in Coppa Davis al fianco di Rafa Nadal, esempio di 'trabajo' da cui Alcaraz può ancora imparare moltissimo