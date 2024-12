Introduzione

A Gedda iniziano le Next Gen Atp Finals, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 22 dicembre. Sarà l'edizione più giovane di sempre viste le nuove regole con l'abbassamento dell'età dei partecipanti da Under 21 a Under 20, ma anche la prima senza tennisti italiani al via. Tutti contro Arthur Fils, ma sarà l'occasione per conoscere meglio alcuni talenti in rampa di lancio. La guida completa al torneo che farà da "ponte" verso la stagione 2025