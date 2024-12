Poco riposo per la n. 1 azzurra che è già tornata in campo negli Emirati Arabi per la World Tennis League, un torneo di esibizione sul cemento di Abu Dhabi che propone incontri di singolare, doppio e doppio misto. Paolini debutterà ufficialmente in United Cup (dove il suo coach Renzo Furlan sarà il capitano dell'Italia), poi è attesa al Wta 500 di Adelaide, ultimo torneo in preparazione degli Australian Open