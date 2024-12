Next Gen, Fonseca in finale: sfiderà Tien

Fonseca e Tien volano in finale a Jeddah. Il brasiliano ha battuto in tre set il francese Van Assche, confermando la propria imbattibilità. Vittoria a sorpresa, invece, per Tien che ha superato il connazionale Michelsen. Domenica alle 18 la finale, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sono Joao Fonseca e Learner Tien i finalisti delle Next Gen Atp Finals 2024. È questo il risultato delle semifinali di Jeddah, vinte dal brasiliano e dallo statunitense rispettivamente contro Luca Van Assche e Alex Michelsen. Due vittorie con copioni diversi: Fonseca dominante, Tien bravo a non mollare nei momenti di difficoltà.

Fonseca in finale da imbattuto Il compito più semplice è toccato a Joao Fonseca. Il talento brasiliano ha strapazzato Luca Van Assche, chiudendo con un netto 4-2, 4-2, 4-1 in meno di un'ora di gioco. Una partita semplicemente perfetta del "piccolo Sinner" - alla quarta vittoria in altrettanti match disputati sul cemento arabo - che ha chiuso con 22 colpi vincenti e appena 9 errori gratuti. Van Assche, che ha fatto i conti anche con un piccolo problema muscolare trattato nel corso del match, non è riuscito a limitare la forza del brasiliano, convincente al servizio (85% di punti con la prima), ma anche nel gioco a rete. A 18 anni e 3 mesi Fonseca diventa il secondo giocatore più giovane a raggiungere la finale delle Next Gen Atp Finals: meglio di lui solo Jannik Sinner (18 anni e 2 mesi) nel 2019.

Tien vince il derby con Michelsen Vittoria in rimonta, invece, per Learner Tien. Il n. 122 al mondo ha battuto il connazionale e amico Alex Michelsen con il punteggio di 2-4, 4-2, 1-4, 4-0, 4-1 in un'ora e 39 minuti. Un risultato a sorpresa soprattutto per l'andamento della partita. Michelsen, infatti, sembrava in totale controllo dopo il terzo set, ma poi ha staccato la spina all'inizio del quarto parziale e ha pagato anche il calo fisico. Tien, di contro, è stato bravo a non mollare e ha spinto sull'acceleratore per recuperare. Il risultato? Otto game vinti negli ultimi nove disputati. Tien raggiunge così la finale dopo aver battuto i primi tre giocatori del seeding: è il primo di sempre a riuscirci alle Next Gen Atp Finals.