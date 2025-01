Marcos Giron, chi è l'avversario di Sinner agli Australian Open

Introduzione

C'è l'America sulla strada di Jannik Sinner verso la seconda settimana degli Australian Open. L'avversario al 3° turno del numero 1 del mondo e campione in carica sarà infatti il 31enne statunitense Marcos Giron, 46 del ranking. Il match sarà in programma sabato 18 gennaio in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky, dal 12 al 26 gennaio

SINNER AL 3° TURNO: SCHOOLKATE KO