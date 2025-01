Introduzione

Da Monte-Carlo a Melbourne: 283 giorni dopo, Jannik Sinner ritroverà sul suo cammino Holger Rune e per la prima volta lo farà a livello Slam. I precedenti sono in perfetta parità (2-2), ma Jannik ha vinto gli ultimi due confronti. "Sarà emozionante sfidarlo - ha detto Rune dopo la vittoria con Kecmanovic - Lui è il campione in carica, quindi io non avrò niente da perdere". La sfida è in programma lunedì e sarà in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

TABELLONE - RISULTATI