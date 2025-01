Introduzione

Jannik Sinner ha conquistato a Melbourne il suo terzo titolo dello Slam, il secondo consecutivo agli Australian Open. Il numero 1 del mondo si è confermato il migliore sul cemento australiano grazie al successo in finale contro Sascha Zverev in 3 set. I tre Slam in bacheca consentono all'azzurro di entrare in un club elitario di giocatori che avevano calato il tris in un torneo Major alla sua età: 23 anni, 5 mesi e 10 giorni. Il paragone con il passato diventa immediato: chi dei 'big' vi era riuscito? E chi no?