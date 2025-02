Introduzione

Ha iniziato con papà Fabrizio nel campo del suo condominio a 4 anni e da quel momento non ha mai posato la racchetta. È la storia di Mattia Bellucci, semifinalista a Rotterdam dopo aver battuto Medvedev e Tsitsipas, prime vittorie in carriera contro top 20. Mancino classe 2001, allenato da Fabio Chiappini, Mattia è cresciuto seguendo in tv l'idolo Rafael Nadal. Sabato la sfida a De Minaur in diretta alle 15 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

BELLUCCI-TSITSIPAS, HIGHLIGHTS