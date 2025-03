Il calendario annuale dei tornei Masters 1000, i più importanti della stagione del circuito ATP dopo i quattro Slam, parte al solito dal BNP Paribas Open, meglio noto come torneo di Indian Wells, città californiana che lo ospita per la 51^ edizione dal 5 al 16 marzo 2025. Si gioca sul cemento outdoor, stessa superficie del Master 1000 successivo, quello di Miami (insieme sono noti come il Sunshine Double). Il torneo, come tutti gli appuntamenti più importanti e non della stagione tennistica, si potrà seguire in diretta su Sky Sport, con il canale dedicato Sky Sport Tennis (203) al centro della ricca e dettagliata programmazione, disponibile anche in streaming con Sky Go e su NOW