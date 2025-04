Musetti fatica, ma batte Bu: 2° turno con Lehecka

Esordio sofferto per Lorenzo Musetti che impiega quasi tre ore per battere in rimonta il cinese Bu. Al 2° turno affronterà il ceco Lehecka. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sofferto, ma vincente. È l'esordio di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Monte-Carlo, al 2° turno grazie alla vittoria in tre set sul cinese Bu : 4-6, 7-5, 6-3 lo score in 2 ore e 40 minuti di gioco. Una partita complicata per il carrarino, cresciuto alla distanza dopo un set e mezzo in cui è stato costretto a rincorrere. Lorenzo ha lottato ed è uscito fuori con qualità, nonostante una partita da 45 errori gratuiti.

Il racconto del match

La partenza è in salita per Musetti che perde il servizio in apertura. Il carrarino è contratto nel primo turno di battuta e dal 15-30 commette due errori consecutivi. Alti e bassi per il carrarino, grande continuità e qualità per Bu che per due volte di fila tiene il servizio ai vantaggi. Zero palle break concesse, 77% di punti con la prima e set chiuso dal cinese in 50 minuti. L'avvio del secondo set è lo stesso del primo, con Musetti che sbaglia tanto e perde il servizio. Stavolta, però, il copione cambia. Bu scende nel rendimento e Lorenzo trova la chiave giusta: l'azzurro inizia a far male con il back, recupera il break di svantaggio e chiude il set con un altro break, grazie a una fenomenale risposta vincente con il rovescio a una mano sul set point. Si arriva così al terzo set dove scende l'intensità, ma l'inerzia è ancora dalla parte di Musetti. Il momento chiave è nel sesto gioco, quando il carrarino conquista una palla break con una volée e la converte grazie a un errore di dritto di Bu. Da qui in poi la partita si mette sui binari giusti per Musetti che dopo 2 ore e 38 minuti chiude la contesa.