Introduzione

Prima volta in carriera contro Jannik Sinner per Luca Nardi, avversario del n. 1 al mondo nel primo turno di Wimbledon. Il pesarese, classe 2003 e ancora a caccia del primo successo in carriera a livello Slam, ha già battuto un n. 1 al mondo. Il precedente risale a marzo 2024, a Indian Wells, contro Novak Djokovic. Amico di Carlos Alcaraz, Nardi ha giocato quest'anno il primo quarto di finale Atp in carriera. Tutto quello che c'è da sapere in vista del match di martedì, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW