Il tennis non è stato il primo amore di Vukic o meglio non l'unico visto che, da piccolo, giocava a calcio. A introdurlo verso questo mondo è stato il fratello e da allora non si è più staccato. "Quando giocavo con lui volevo fare ancora meglio - ha raccontato -. Ho giocato a calcio e a tennis fino a 13 o 14 anni, ma perdevo troppi allenamenti di calcio. Ho dovuto fare una scelta". Il 2012 è l'anno del suo esordio nei tornei ITF, poi tre anni dopo ecco le prime finali di categoria, mentre il primo successo da professionista è il torneo di doppio ITF USA F26 nel luglio 2017. Nel mentre si era trasferito in Spagna per allenarsi, una situazione non facile da gestire: "Ero solo e avevo 17 anni all'epoca, e mi resi conto di non essere pronto. Non riuscivo a immaginarmi di partecipare al tour a tempo pieno in quel momento. Fossi andato avanti così, avrei smesso".