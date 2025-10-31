Introduzione
La stagione del tennis femminile si chiude a Riyadh, alla King Saud University Indoor Arena, con le Wta Finals 2025. Per il secondo anno consecutivo l'Italtennis è al via sia in singolare che in doppio. Jasmine Paolini vuole spezzare un tabù visto che nessuna azzurra ha mai superato il round robin. La toscana sarà impegnata anche in doppio con Sara Errani dove partono da teste di serie n. 1. Tutto quello che c'è da sapere sulle Wta Finals 2025, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'1 al 8 novembre
Quello che devi sapere
Paolini e le Wta Finals-bis
- Per il secondo anno di fila c'è Jasmine Paolini tra le otto regine del tennis femminile. Unica giocatrice al via sia in singolare che in doppio nelle ultime due edizioni delle Wta Finals, l'azzurra arriva dopo una lunga rincorsa, culminata con la qualificazione centrata dopo Ningbo;
- Paolini, che sarà nel girone con Sabalenka, Gauff e Pegula, può spezzare un tabù. Nessuna italiana, infatti, ha mai superato il round robin in singolare nella storia del torneo;
- C'è poi un secondo obiettivo per Paolini: il doppio, in coppia con Sara Errani. Le azzurre partono da teste di serie n. 1 e con grandi ambizioni
Il regolamento del torneo
Entrambi i tabelloni sono suddivisi in due gruppi da quattro giocatrici (o coppie), e ciascuna giocatrice affronterà una volta le altre tre del proprio gruppo. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alle semifinali del 7 novembre, con la vincitrice di ciascun gruppo che affronterà la seconda classificata dell’altro
I CRITERI IN CASO DI PARITA' TRA PIU' GIOCATRICI
- In caso di parità tra due giocatori, avrà la precedenza chi ha vinto lo scontro diretto.
- In caso di parità tra tre giocatori, il criterio di spareggio sarà determinato da:
- Numero di partite giocate
- Totale di set vinti
- Totale di giochi vinti.
I PUNTI ASSEGNATI
- Vittoria round-robin: 200 pt
- Vittoria semifinale: 400 pt
- Vittoria finale: 500 pt
Come era andata l'edizione 2024
- A Riyadh, che lo scorso anno ha ospitato per la prima volta le Wta Finals e lo farà fino al 2026, si ripartirà dal trionfo di Coco Gauff che lo scorso anno ha conquistato il torneo per la prima volta in carriera, battendo in finale Qinwen Zheng con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6;
- Trionfo nel doppio, invece, per la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe grazie al successo in finale sulla coppia n. 8 del seeding Siniakova/Townsend
Tutte le partecipanti
SINGOLARE
GRUPPO STEFFI GRAF
- Aryna Sabalenka
- Coco Gauff
- Jessica Pegula
- Jasmine Paolini
GRUPPO SERENA WILLIAMS
- Iga Swiatek
- Amanda Anisimova
- Elena Rybakina
- Madison Keys
DOPPIO
GRUPPO MARTINA NAVRATILOVA
- Paolini/Errani
- Kudermetova/Mertens
- Hsieh/Ostapenko
- Muhammad/Schuurs
GRUPPO LIEZEL HUBER
- Townsend/Siniakova
- Dabrowski/Routliffe
- Shnaider/Andreeva
- Babos/Stefani
Il calendario delle Wta Finals
Sabato 1 novembre (round robin)
- ore 13.30 - Doppio
- non prima delle 16 - Singolare
- a seguire - Singolare
- a seguire - Doppio
Da domenica 2 a giovedì 6 novembre (round robin)
- ore 13 - Doppio
- ore 15 - Singolare
- non prima delle 16.30 - Singolare
- a seguire - Doppio
Venerdì 7 novembre (semifinali)
- ore 13.30 - Doppio
- non prima delle 16 - Singolare
- a seguire - Singolare
- a seguire - Doppio
Sabato 8 novembre (finali)
- ore 14 - Finale doppio
- ore 17 - Finale singolare
Il montepremi da record
- Le Wta Finals 2025 avranno un montepremi da 15,5 milioni di dollari (il più alto di sempre della manifestazione), suddiviso in 12,4 milioni per il singolare e 3,1 milioni per il doppio. La campionessa imbattuta del singolare potrebbe guadagnare 5.235 milioni di dollari, mentre un 5-0 nel doppio vale 1.139 milioni di dollari
I PREMI TURNO PER TURNO IN SINGOLARE
- Gettore partecipazione: 340.000 $ (con tre match di round robin giocati)
- Vittoria round robin: 355.000 $ per vittoria
- Vittoria in semifinale: 1.290.000 $
- Vittoria titolo: 2.540.000 $
I PREMI TURNO PER TURNO IN DOPPIO
- Gettore partecipazione: 142.000 $ (con tre match di round robin giocati)
- Vittoria round robin: 72.000 $ per vittoria
- Vittoria in semifinale: 257.000 $
- Vittoria titolo: 524.000 $
L'albo d'oro delle ultime edizioni
SINGOLARE
- 2024: Coco Gauff (Usa)
- 2023: Iga Swiatek (Pol)
- 2022: Caroline Garcia (Fra)
- 2021: Garbine Muguruza (Esp)
- 2019: Ashleigh Barty (Aus)
DOPPIO
- 2024: Dabrowski/Routliffe
- 2023: Siegemund/Zvonareva
- 2022: Kudermetova/Mertens
- 2021: Krejcikova/Siniakova
- 2019: Babos/Mladenovic
Come seguire le Wta Finals 2025 su Sky e NOW
- Le Wta Finals 2025 saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1° all'8 novembre. Una copertura integrale, con la possibilità di seguire tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, oltre agli studi di presentazione e approfondimento su Sky Sport 24. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, sul sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al liveblog di tutte le partite di Paolini