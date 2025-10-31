Introduzione

La stagione del tennis femminile si chiude a Riyadh, alla King Saud University Indoor Arena, con le Wta Finals 2025. Per il secondo anno consecutivo l'Italtennis è al via sia in singolare che in doppio. Jasmine Paolini vuole spezzare un tabù visto che nessuna azzurra ha mai superato il round robin. La toscana sarà impegnata anche in doppio con Sara Errani dove partono da teste di serie n. 1. Tutto quello che c'è da sapere sulle Wta Finals 2025, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'1 al 8 novembre