Introduzione
Da Torino a Bologna. Archiviate le Atp Finals, inizia la settimana dedicata alla Final 8 di Coppa Davis, in programma dal 18 al 23 novembre. L'Italia di Filippo Volandri - al via senza Sinner e Musetti - va a caccia del tris, puntando sul quintetto formato da Berrettini, Cobolli, Sonego, Bolelli e Vavassori. Debutto mercoledì contro l'Austria, poi l'eventuale semifinale con Francia e Belgio. Riflettori puntati sulla Spagna di Alcaraz, la Germania di Zverev e non solo. Tutto quello che c'è da sapere sulla Final 8 di Coppa Davis
Quello che devi sapere
L'Italia per il tris
- L'Italia riparte dagli ultimi due successi a Malaga, trascinata in entrambe le Finals da Jannik Sinner. Il n. 2 al mondo non ci sarà a Bologna, così come Lorenzo Musetti dopo una stagione impegnativa, conclusa con le Atp Finals;
- Il capitano Filippo Volandri non avrà i due top 10, ma potrà contare su una squadra più che competitiva. Tre singolaristi di spessore (Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego) più una coppia di doppio in forma come Bolelli/Vavassori. Debutto fissato per mercoledì, contro l'Austria
- All'orizzonte c'è un sogno: vincere il titolo in casa e centrare il terzo trionfo consecutivo. Nella storia della Coppa Davis ci sono riuscite solo quattro nazioni: l'ultima gli Stati Uniti a fine anni '70
Dalla Spagna alla Germania: come arrivano gli altri team
- Le rivali per il trionfo, però, non mancano. A partire dalla Spagna che a Bologna ritroverà Carlos Alcaraz: il numero 1 al mondo è probabilmente il protagonista più atteso della Final 8. A lui il compito di riportare il titolo nella penisola iberica dopo sei anni. Il debutto, però, non sarà facile contro la Repubblica Ceca che può contare su due ottimi singolaristi come Lehecka e Mensik;
- C'è poi la Germania che ritrova Alexander Zverev, al ritorno in Coppa Davis dopo più di due anni di assenza. Il capitano Kohlmann avrà un numero 2 competitivo sul cemento indoor come Struff oltre al doppio Krawietz/Puetz. La Germania sarà impegnata in un quarto di finale che promette spettacolo contro l'Argentina di Cerundolo, Etchverry, Comesana e del doppio Zeballos/Molteni;
- Passando alla parte alta del tabellone, spazio alla Francia (senza Humbert, ma con Rinderknech, Mpetshi Perricard e Moutet) e le outsider Belgio e Austria
Il regolamento della Final 8
- Le Finals vedono al via otto nazioni che partecipano in un tabellone a eliminazione diretta. Ogni sfida tra due nazioni (definita tie) si gioca in un'unica giornata e consiste in tre incontri: due singolari e, in caso di parità dopo i primi due match, un incontro di doppio; Tutti gli incontri si disputano al meglio dei tre set con tie-break
Le nazioni partecipanti
- ITALIA (campione 2024 e Paese ospitante)
- Argentina
- Austria
- Belgio
- Francia
- Germania
- Spagna
- Repubblica Ceca
Il tabellone e gli orari
QUARTI DI FINALE
- Francia vs Belgio - Martedì 18 novembre, ore 16
- ITALIA vs Austria - Mercoledì 19 novembre, ore 16
- Spagna vs Repubblica Ceca - Giovedì 20 novembre, ore 10
- Argentina vs Germania - Giovedì 20 novembre, non prima delle 17
SEMIFINALI
- ITALIA o Austria vs Francia o Belgio - Venerdì 21 novembre, ore 16
- Spagna o Rep. Ceca vs Argentina o Germania - Sabato 22 novembre, ore 12
FINALE
- Domenica 23 novembre, ore 15
I convocati squadra per squadra
ARGENTINA
- Francisco Cerundolo
- Tomas Martin Etcheverry
- Francisco Comesana
- Horacio Zeballos
- Andres Molteni
Capitano: Javier Frana
AUSTRIA
- Filip Misolic
- Jurij Rodionov
- Lukas Neumayer
- Lucas Miedler
- Alexander Erler
Capitano: Jurgen Melzer
BELGIO
- Zizou Bergs
- Raphael Collignon
- Alexander Blockx
- Sander Gille
- Joran Vliegen
Capitano: Steve Darcis
FRANCIA
- Arthur Rinderknech
- Giovanni Mpetshi Perricard
- Corentin Moutet
- Benjamin Bonzi
- Pierre-Hugues Herbert
Capitano: Paul-Henri Mathieu
GERMANIA
- Alexander Zverev
- Jan-Lennard Struff
- Yannick Hanfmann
- Kevin Krawietz
- Tim Puetz
Capitano: Michael Kohlmann
ITALIA
- Flavio Cobolli
- Matteo Berrettini
- Lorenzo Sonego
- Simone Bolelli
- Andrea Vavassori
Capitano: Filippo Volandri
REPUBBLICA CECA
- Jiri Lehecka
- Jakub Mensik
- Tomas Machac
- Vit Kopriva
- Adam Pavlasek
Capitano: Tomas Berdych
SPAGNA
- Carlos Alcaraz
- Jaume Munar
- Pablo Carreno Busta
- Pedro Martinez
- Marcel Granollers
Capitano: David Ferrer
L'albo d'oro delle ultime edizioni
- 2024: ITALIA
- 2023: ITALIA
- 2022: Canada
- 2021: Russia
- 2019: Spagna
- 2018: Croazia